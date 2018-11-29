В Ярославле отменили концерт нашумевшего репера Хаски
Об этом стало известно от организатора мероприятия
Репер Хаски отменил концерт в Ярославле.Фото: Александра ПОДУШКО
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В Ярославле 28 ноября стало известно об отмене концерта репера Хаски, который должен был состояться в последний день месяца. Информации о переносе даты мероприятия не поступало.
- Возврат средств за билеты будет осуществляться в местах приобретения билетов с 6 декабря по 20 декабря, - сообщают организаторы.
Напомним, репера задержали в Краснодаре 21 ноября, но потом выпустили. После этого концерты музыканта были отменены в Тольятти, Волгограде, Нижнем Новгороде и Саратове. Также выступления отменены в Иванове и Вологде.