В Ярославле отменили концерт нашумевшего репера Хаски

СЕГОДНЯ 12:07 2018-11-29T13:58:55+03:00

Об этом стало известно от организатора мероприятия

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В Ярославле 28 ноября стало известно об отмене концерта репера Хаски, который должен был состояться в последний день месяца. Информации о переносе даты мероприятия не поступало.

- Возврат средств за билеты будет осуществляться в местах приобретения билетов с 6 декабря по 20 декабря, - сообщают организаторы.

Напомним, репера задержали в Краснодаре 21 ноября, но потом выпустили. После этого концерты музыканта были отменены в Тольятти, Волгограде, Нижнем Новгороде и Саратове. Также выступления отменены в Иванове и Вологде.