2018-11-29T13:58:55+03:00
Звезды

В Ярославле отменили концерт нашумевшего репера Хаски

Об этом стало известно от организатора мероприятия
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Репер Хаски отменил концерт в Ярославле.Репер Хаски отменил концерт в Ярославле.Фото: Александра ПОДУШКО
Изменить размер текста:

В Ярославле 28 ноября стало известно об отмене концерта репера Хаски, который должен был состояться в последний день месяца. Информации о переносе даты мероприятия не поступало.

- Возврат средств за билеты будет осуществляться в местах приобретения билетов с 6 декабря по 20 декабря, - сообщают организаторы.

Напомним, репера задержали в Краснодаре 21 ноября, но потом выпустили. После этого концерты музыканта были отменены в Тольятти, Волгограде, Нижнем Новгороде и Саратове. Также выступления отменены в Иванове и Вологде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославской области житель Вологды ограбил земляка на 2,5 миллиона рублей
У Градостроительного колледжа в Ярославле работают пожарные. Что случилось
Маме детей, погибших в пожаре под Ярославлем, избрали меру пресечения
В Ярославле на 7,2% вырастет плата за содержание жилья
В Ярославле 18-летняя девушка выпала из окна 18 этажа
Ярославец подделал больничный лист на полуцветном ксероксе
В Ярославле начали готовить учителей китайского языка
В Ярославле одного из руководителей подразделения РЖД поймали на взятке в два миллиона
В центре Ярославля начали собирать снесенную детскую площадку
Пострадавших в пожаре на 4-й Яковлевской поселили в гостинице на деньги из резервного фонда мэра
У жительницы Ярославля украли резиновые галоши и швейную машинку
В Ярославле пропала 15-летняя девочка с пирсингом в носу
«Локомотив» и в Нижнекамске поиграл в «догонялки»
Погоня в Тутаеве: пьяный угонщик пытался скрыться в поле и повис на кочке
Под Ярославлем два автомобиля превратились в груду железа из-за лобового столкновения
В санатории «Черная речка» задолжали по зарплате 11 миллионов рублей
В Ярославле полицейские поймали мужчину, который прятал наркотики у себя в носке
При столкновении «Део» и «Киа» в Ярославле пострадали два человека
В Рыбинске перезахоронят останки двух красноармейцев, погибших на Великой Отечественной войне
На проспекте Октября в Ярославле откроется современная поликлиника
Первое и единственное в России производство медицинских игл заработает в Ярославской области в начале 2019 года