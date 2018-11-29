Ярославец подделал больничный лист на полуцветном ксероксе

СЕГОДНЯ 11:46 2018-11-29T11:46:44+03:00

И сдал его в отдел кадров по месту своей работы

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Теперь гражданин является фигурантом уголовного дела об использовании заведомо подложного документа. Больничный лист с признаками подделки был изъят и направлен на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Ярославской области. Согласно справке об исследовании, документ о нетрудоспособности изготовлен с помощью полуцветной копировально-множительную технику.

Отдел дознания ОМВД России по Ленинскому району Ярославля продолжает расследование в рамках возбужденного уголовного дела.

В соответствии с ч. 3 ст. 327 УК РФ за подобную подделку подозреваемому грозит штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей либо арест на срок до шести месяцев.