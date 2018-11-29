2018-11-29T11:33:17+03:00
Общество

В Ярославле начали готовить учителей китайского языка

На специальности учится 35 человек
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле преподают китайский язык.В Ярославле преподают китайский язык.Фото: Мэрия Ярославля
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В Ярославском государственном педагогическом университете начали готовить преподавателей китайского языка. На экзотической специальности учатся уже 35 человек. Создание подобного курса стало возможным после открытия китайского культурно-образовательного центра на базе ЯГПУ.

- Мы не ожидали, что интерес к центру будет таким большим, — подчеркнул ректор педагогического университета Михаил Груздев. - К счастью у нас появился замечательный партнер — Юго-Западный университет КНР. Мы договорились о том, что наши ребята будут обучаться в двух университетах и через пять лет они получат два диплома.

По данным китайского посольства в России, не только русские студенты занимаются изучением сложного языка. Учащиеся 150 вузов Поднебесной усердно изучают русскую грамоту.

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