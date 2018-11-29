В Ярославле начали готовить учителей китайского языка
В Ярославском государственном педагогическом университете начали готовить преподавателей китайского языка. На экзотической специальности учатся уже 35 человек. Создание подобного курса стало возможным после открытия китайского культурно-образовательного центра на базе ЯГПУ.
- Мы не ожидали, что интерес к центру будет таким большим, — подчеркнул ректор педагогического университета Михаил Груздев. - К счастью у нас появился замечательный партнер — Юго-Западный университет КНР. Мы договорились о том, что наши ребята будут обучаться в двух университетах и через пять лет они получат два диплома.
По данным китайского посольства в России, не только русские студенты занимаются изучением сложного языка. Учащиеся 150 вузов Поднебесной усердно изучают русскую грамоту.