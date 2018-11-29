В Ярославле одного из руководителей подразделения РЖД поймали на взятке в два миллиона

СЕГОДНЯ 11:22 2018-11-29T11:22:09+03:00

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Ярославский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации закончил расследование уголовного дела, заведенного на 42-летнего начальника Северной дирекции структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД». Мужчину обвиняют в получении подкупа.

- В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, в период с 21 апреля 2014 года по 2 февраля 2016 года получил коммерческий подкуп в размере двух миллионов рублей за совершение действий в пользу одного из контрагентов ОАО «РЖД», - рассказали правоохранители.

Детали истории пока не разглашаются. Дело направлено во Фрунзенский районный суд Ярославля для рассмотрения по существу.

Напомним, мужчину задержали в феврале этого года.