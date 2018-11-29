В центре Ярославля начали собирать снесенную детскую площадку

СЕГОДНЯ 11:17 2018-11-29T11:17:11+03:00

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Мы уже сообщали о том, что любимые детворой горки и лазалки в Бутусовском парке демонтировали в минувшие выходные. За десятилетний срок службы конструкции сгнили и стали опасными для детей.

Теперь в парке на детской площадке должен появиться замок. Его установку оплатят столичными деньгами, выделенными региону и Ярославлю в рамках соглашения с правительством Москвы.

Мастера, занимающиеся сборкой новых конструкций, сказали, что работа займет 4-5 дней в зависимости от погодных условий, но они очень постараются все закончить к выходным, чтобы и детвора, и родители могли отлично провести время на прогулке в любимом парке.