2018-11-29T11:17:11+03:00
Общество

В центре Ярославля начали собирать снесенную детскую площадку

Мастера к сборке нового оборудования приступили вчера, 28 ноября
МАрия СОКОЛОВА
Поделиться:
Замок для детворы постараются собрать к выходным.Замок для детворы постараются собрать к выходным.Фото: Екатерина ДАНИЛОВА
Изменить размер текста:

Мы уже сообщали о том, что любимые детворой горки и лазалки в Бутусовском парке демонтировали в минувшие выходные. За десятилетний срок службы конструкции сгнили и стали опасными для детей.

Теперь в парке на детской площадке должен появиться замок. Его установку оплатят столичными деньгами, выделенными региону и Ярославлю в рамках соглашения с правительством Москвы.

Мастера, занимающиеся сборкой новых конструкций, сказали, что работа займет 4-5 дней в зависимости от погодных условий, но они очень постараются все закончить к выходным, чтобы и детвора, и родители могли отлично провести время на прогулке в любимом парке.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославской области житель Вологды ограбил земляка на 2,5 миллиона рублей
У Градостроительного колледжа в Ярославле работают пожарные. Что случилось
Маме детей, погибших в пожаре под Ярославлем, избрали меру пресечения
В Ярославле на 7,2% вырастет плата за содержание жилья
В Ярославле 18-летняя девушка выпала из окна 18 этажа
В Ярославле отменили концерт нашумевшего репера Хаски
Ярославец подделал больничный лист на полуцветном ксероксе
В Ярославле начали готовить учителей китайского языка
В Ярославле одного из руководителей подразделения РЖД поймали на взятке в два миллиона
Пострадавших в пожаре на 4-й Яковлевской поселили в гостинице на деньги из резервного фонда мэра
У жительницы Ярославля украли резиновые галоши и швейную машинку
В Ярославле пропала 15-летняя девочка с пирсингом в носу
«Локомотив» и в Нижнекамске поиграл в «догонялки»
Погоня в Тутаеве: пьяный угонщик пытался скрыться в поле и повис на кочке
Под Ярославлем два автомобиля превратились в груду железа из-за лобового столкновения
В санатории «Черная речка» задолжали по зарплате 11 миллионов рублей
В Ярославле полицейские поймали мужчину, который прятал наркотики у себя в носке
При столкновении «Део» и «Киа» в Ярославле пострадали два человека
В Рыбинске перезахоронят останки двух красноармейцев, погибших на Великой Отечественной войне
На проспекте Октября в Ярославле откроется современная поликлиника
Первое и единственное в России производство медицинских игл заработает в Ярославской области в начале 2019 года