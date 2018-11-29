Пострадавших в пожаре на 4-й Яковлевской поселили в гостинице на деньги из резервного фонда мэра

СЕГОДНЯ 10:00 2018-11-29T10:36:58+03:00

Сгоревший дом не пригоден к проживанию. Фото: МЧС Ярославль.

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Вечером 28 ноября, около 20:10 в Заволжском районе Ярославля вспыхнул частный дом по адресу 4-я Яковлевская, 15. В момент пожара внутри находилось три семьи. Среди погорельцев – пятеро детей. На место приезжал даже и.о. мэра. Владимир Волков.

- К счастью, никто не пострадал, — рассказал он.

Огонь тушили шесть пожарных машин и 20 спасателей. Оствшихся без крова людей отправили в гостиницу. Проживание будет оплачено из резервного фонда мэрии.Также пострадавшим выплатят компенсации. Фонд милосердия предоставит нуждающимся одежду.

Как сообщил начальник отдела по делам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и пожарной безопасности Алексей Чикалев, несмотря на локальный характер возгорания, дом залит водой, электричество отключено, здание для дальнейшего проживания не пригодно. По предварительной информации, все семьи имеют квартиры в соседнем строящемся доме.

По словам застройщика, дом находится в высокой степени готовности и может быть сдан раньше заявленного срока.

Напомним, страшная трагедия произошла в селе Медягино во вторник, 27 ноября. В огне погибли трое совсем маленьких деток, пока мать ходила за старшим ребенком в школу.