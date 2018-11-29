2018-11-29T09:33:27+03:00
Происшествия

У жительницы Ярославля украли резиновые галоши и швейную машинку

Кто-то влез в ее дом в деревне под Даниловом и похитил «драгоценности»
Роман Рыжиков
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В полицию Даниловского района обратились жительница Ярославля. Женщина написала заявление о том, что неизвестные украли ее галоши. А еще прихватили с собой швейную машинку. Все произошло в деревне Костюшкино, где неизвестные пробрались в ее дом. Ущерб женщина оценила в две с половиной тысячи рублей.

Подозреваемого нашли. Им оказался ранее судимый 51-летний житель Даниловского района. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области, швейную машинку изъяли. Судьба галош неизвестна.

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