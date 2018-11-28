В Ярославле пропала 15-летняя девочка с пирсингом в носу

28 Нояб. 23:39 2018-11-28T23:39:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 28 ноября, в Ярославле пропал подросток. 15-летняя Валерия Небогатова ушла из дома во Фрунзенском района. Девочка может направляться в Рыбинск. При себе у нее был пакет с вещами.

На вид Лере 14-15 лет, невысокого роста, около 160 см. худощавая, светлые волосы до плеч. Цвет глаз – серый. Из особых примет – пирсинг в носу.

Пропавшая может быть одета в темно-синюю куртку удлиненную куртку либо серое пальто. На ногах темно-синие ботинки. На девочке может быть коричнево-рыжий шарф.

Просьба всех, кто видел Валерию или знает, где может находиться пропавший ребенок, обратиться в полицию по номерам 02, 102 или 112. Или связаться с волонтерами по номеру 8-910-964-08-38 (горячая линия поисково-спасательного отряда ЯрСпас)