«Локомотив» и в Нижнекамске поиграл в «догонялки»

28 Нояб. 22:20 2018-11-28T22:20:17+03:00

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У команды Дмитрия Квартальнова появилась не лучшая традиция начинать матч неудачным образом, а потом устраивать «догонялки». В Нижнекамске это вновь имело место, правда, не из-за расслабленности. Уже на 2-й минуте нашим не повезло с автоголом. Отбитая Салаком шайба угодила в защитника и юркнула в ворота. Казус покоробил ярославцев, которым автоголы уже немало крови попортили. Пока приходили в себя, еще гол пропустили. Вот тут «Локомотив» завелся и еще до перерыва сравнял счет. Причем, усилиями защитников. Сначала Афанасьев устроил уже хозяевам автогол, а Накладал мощным щелчком от борта нашел лазейку в чужие ворота. Правда, гол Накладала, как и второй гол в ворота Салака, засчитали после долгого просмотра видео. Второй период получился насыщенным больше борьбой за инициативу, чем острыми моментами. Лишь в третьем периоде дошло до голевых моментов. Сначала еще раз отличился Афанасьев, добыв шайбу в чужой зоне, а Локтионов на «пятаке» замкнул передачу. Ожидалось, что гол станет победным, но неловко сыгравший в атаке Санников получил 2 минуты, хозяева пошли ва-банк, сняв вратаря, и таки спаслись в основное время. Уцелели они и в овертайме. Но серия штрафных бросков при непробиваемом Салаке и точных бросках Коваленко и Кронвалла оставила хозяев в проигравших «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Локомотив» - 3:4 Б (2:2;0:0;1:1;0:0;0:1))