Погоня в Тутаеве: пьяный угонщик пытался скрыться в поле и повис на кочке

28 Нояб. 21:48 2018-11-28T21:48:45+03:00

Изменить размер текста: A A

От одного из домов по улице Комсомольской в Тутаеве посреди ночи кто-то угнал автомобиль. Владелец заметил пропажу и тут же обратился в полицию. На машину была составлена ориентировка. Вскоре легковушку заметили сотрудники Росгвардии в другом районе города. Началась погоня.

Угонщик, заметив преследователей, попытался скрыться, но безуспешно. Экипаж блокировал машину злоумышленника. Однако, водитель отказался покинуть салон и предпринял еще одну попытку к бегству, съехав с обочины в поле, но тут же застрял на огромной кочке. Подозреваемого задержали. Им оказался пьяный 24-летний местный житель.

Ранее мужчина уже был судим. Теперь на него заведено новое уголовное дело