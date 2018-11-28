2018-11-28T21:48:45+03:00
Происшествия

Погоня в Тутаеве: пьяный угонщик пытался скрыться в поле и повис на кочке

Сотрудники Росгвардии задержали 24-летнего рецидивиста
Роман Рыжиков
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Ярославской областиФото: пресс-служба Управления Росгвардии по Ярославской области
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От одного из домов по улице Комсомольской в Тутаеве посреди ночи кто-то угнал автомобиль. Владелец заметил пропажу и тут же обратился в полицию. На машину была составлена ориентировка. Вскоре легковушку заметили сотрудники Росгвардии в другом районе города. Началась погоня.

Угонщик, заметив преследователей, попытался скрыться, но безуспешно. Экипаж блокировал машину злоумышленника. Однако, водитель отказался покинуть салон и предпринял еще одну попытку к бегству, съехав с обочины в поле, но тут же застрял на огромной кочке. Подозреваемого задержали. Им оказался пьяный 24-летний местный житель.

Ранее мужчина уже был судим. Теперь на него заведено новое уголовное дело

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