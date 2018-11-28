Под Ярославлем два автомобиля превратились в груду железа из-за лобового столкновения
В результате аварии есть пострадавшие
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В Ярославле, 27 ноября, в половину пятого, у дома №2 по Ленинградскому проспекту, рядом с деревней Ченцы произошла страшная авария. Участниками лобового столкновения стали «Форд» и «Инфинити».
- По предварительной информации, водитель «Форда» нарушил пропускной режим, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ярославля.
В результате столкновения машины превратились в груду металла. У «Инфинити» полностью разбит бампер, у «Форда» пострадала правая передняя часть. В аварии травмы получили два человека, оба нуждаются в амбулаторном лечении.