2018-11-28T18:49:24+03:00
Происшествия

Под Ярославлем два автомобиля превратились в груду железа из-за лобового столкновения

В результате аварии есть пострадавшие
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле, 27 ноября, в половину пятого, у дома №2 по Ленинградскому проспекту, рядом с деревней Ченцы произошла страшная авария. Участниками лобового столкновения стали «Форд» и «Инфинити».

- По предварительной информации, водитель «Форда» нарушил пропускной режим, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ярославля.

В результате столкновения машины превратились в груду металла. У «Инфинити» полностью разбит бампер, у «Форда» пострадала правая передняя часть. В аварии травмы получили два человека, оба нуждаются в амбулаторном лечении.

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