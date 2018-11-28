В санатории «Черная речка» задолжали по зарплате 11 миллионов рублей
В дело вмешались судебные приставы
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Санаторий «Черная речка» в Ярославской области задолжал своим бывшим сотрудникам 11 миллионов рублей по зарплате.
- Люди добились справедливости через суд, но работодатель не спешил исполнять судебное решение о выплате задолженности по заработной плате, - рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.
Судебные приставы завели шесть исполнительных производств на руководство санатория и арестовали ведомственные квартиры. Только после этого сотрудники «Черной речки» получили свои честно заработанные деньги.