В санатории «Черная речка» задолжали по зарплате 11 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:36 2018-11-28T17:36:20+03:00

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Санаторий «Черная речка» в Ярославской области задолжал своим бывшим сотрудникам 11 миллионов рублей по зарплате.

- Люди добились справедливости через суд, но работодатель не спешил исполнять судебное решение о выплате задолженности по заработной плате, - рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Судебные приставы завели шесть исполнительных производств на руководство санатория и арестовали ведомственные квартиры. Только после этого сотрудники «Черной речки» получили свои честно заработанные деньги.