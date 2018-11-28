В Ярославле полицейские поймали мужчину, который прятал наркотики у себя в носке
Преступника отправят в тюрьму на три с половиной года
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В Ярославле прошёл суд над мужчиной, который прятал наркотики у себя в ботинках. В сентябре 2018 года преступника, который находился в наркотическом опьянении, на улице поймали сотрудники полиции. В ходе досмотра в правом носке мужчины нашли 1,25 грамма наркотического вещества.
- Данная масса является крупным размером, - сообщили в прокуратуре Ярославской области. - Мужчина полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном а также активно способствовал раскрытию и расследованию преступления.
Ранее мужчина уже был судим. На этот раз фемида назначила преступнику три с половиной года колонии строго режима.