При столкновении «Део» и «Киа» в Ярославле пострадали два человека

СЕГОДНЯ 16:58 2018-11-28T16:58:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Заволжском районе Ярославля 27 ноября в седьмом часу вечера столкнулись две легковушки. Авария произошла у дома № 31 по улице Маяковского. Дорогу не поделили «Део Матиз» и «Киа Спектра».

- В результате ДТП пострадали водитель «Матиза» и пассажир «Киа», - сообщили в пресс-службе Ярославской Госавтоинспекции. - Оба нуждаются в амбулаторном лечении.

Напомним, что на час раньше в этот же день в Ярославской области произошла другая страшная авария. На третьем километре дороги Ярославль-Сабельницы мужчина не справился с управлением и улетел в кювет. В результате полученных травм автомобилист погиб.