СЕГОДНЯ 16:42 2018-11-28T16:42:41+03:00

Их нашли в Смоленской и Калужской областях

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В Рыбинске перезахоронят останки двух красноармейцев, погибших на Великой Отечественной войне.

- Голубкин Геннадий Александрович 1920 года рождения и Батов Сергей Михайлович 1921 года рождения были призваны на фронт из Рыбинска. Оба не вернулись домой. Останки одного обнаружили на месте боев в Духовщинском районе Смоленской области, второго – в Износковском районе Калужской области, - рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска.

Поисковики нашли и родственников погибших солдат. Останки перезахоронят 3 декабря на воинском захоронении Всехсвятском кладбища. Начало церемонии - 13 часов.