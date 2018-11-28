На проспекте Октября в Ярославле откроется современная поликлиника

СЕГОДНЯ 16:17 2018-11-28T16:17:22+03:00

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Ранее на проспекте Октября,52 располагался архив, а сейчас капитально отремонтированные кабинеты ждут пациентов 1 – 7 участков поликлиники бывшей больницы №5 Ярославля, а это 11 тысяч человек. Их уже начали оповещать об изменениях: страховые компании ведут рассылку СМС, в здании на улице Терешковой вывешены объявления.

Ранее четыре участка бывшей поликлиники клинической больницы №5 – с 8-го по 11-й – были перемещены в здание поликлиники №1, расположенное на улице Собинова, 34/1.

– Что касается стационара бывшей пятой больницы, то к нам на проспект Октября переедет терапевтическое отделение. Сейчас заканчиваем ремонт помещений под него, – сообщил Сергей Луганский. – Неврологическое и реабилитационное отделения в начале декабря перебазируются в госпиталь ветеранов войн.