Первое и единственное в России производство медицинских игл заработает в Ярославской области в начале 2019 года

СЕГОДНЯ 15:48 2018-11-28T15:48:44+03:00

На Ярославском инвестиционном форуме заключено 14 соглашений с различными компаниями о намерениях реализовать инвестиционные проекты в Тутаеве, а также в Ростове и Гаврилов-Яме. Фото: Правительство Ярославской области

Мощность завода составит до 700 миллионов инъекционных изделий в год, а новое предприятие даст работу 150 ярославцам

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О намерениях построить в регионе предприятие полного цикла по производству одноразовых игл, которые наша страна закупает за рубежом, сообщила госкорпорация «Ростех». Договоренность об этом была достигнута на днях.

На новом предприятии АО «ИМЦ Концерна «Вега» кроме инъекционных игл будут производить игольные заготовки, иглы дентальные и для вакуумных систем забора крови. В этот проект намерена вложить 797 млн рублей «Росэлектроника»,входящая в госкорпорацию «Ростех» с 2009 года.

– Открытие завода уже в первый год позволит снизить зависимость от импортных поставок вдвое, – уверен исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко. – Дальнейшее расширение производства даст возможность полностью удовлетворить внутренний спрос и вывести нашу продукцию на международный рынок.