В Ярославле на публичных слушаниях одобрили бюджет на 2019 год

СЕГОДНЯ 14:52 2018-11-28T15:02:57+03:00

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В Ярославле на публичных слушаниях 27 ноября одобрили бюджет города на 2019 год. Он должен быть бездефицитным – расходы и доходы составят 18,161 миллиардов рублей. Из них собственные деньги города — 7,019 миллиарда, из вышестоящих бюджетов поступит 11,142 миллиарда.

— Как и в предыдущие годы, бюджет Ярославля на 2019 год остается социально ориентированным, — отметил заместитель мэра по вопросам социально-экономического развития города Алексей Торопов. — Основная часть расходов направляется на реализацию муниципальных программ, ориентированных на повышение качества жизни горожан.

В частности, в следующем году из казны Ярославля 154 миллиона выделят на меры дополнительной социальной поддержки населения. Кроме того, Ярославль добавит 198 миллионов рублей в качестве софинансирования к областным и федеральным деньгам на решение ряда городских вопросов (это позволит привлечь дополнительно 1,6 миллиарда рублей). С привлечением этих средств в 2019 году будет завершено возведение детского сада на 280 мест в Дзержинском районе, начнется строительство школы на 750 мест во Фрунзенском районе. Кроме того, с 2019 по 2021 год в Ярославле должны построить еще четыре детских сада и пять яслей, из которых по одному объекту начнут строить уже в следующем году.

Принятие основного финансового документа города муниципалитетом запланировано на 19 декабря.