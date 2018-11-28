2018-11-28T15:00:50+03:00
Происшествия

В Ярославле слушают дело пьяного водителя, по вине которого погибла 27-летняя фитнес-тренер

Он просит условный срок
Александр Клещев
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В Ярославле слушают дело 40-летнего водителя «Фольксвагена», по вине которого погибла 27-летняя Юлия Тяжёлова. Напомним, авария случилась в ночь с 1 на 2 августа на дороге Шебунино – Красный Профинтерн. Немецкая иномарка вылетела на встречку и врезалась в «Киа Сид», где была Юлия, ее подруга и друг. Они получили травмы.

- Сторона обвинения требовала для мужчины реальный срок, - рассказали «КП-Ярославль» в Ярославском областном суде. - В свою очередь, адвокаты настаивали на условном сроке.

Во время прений отцу Юлии стало плохо - его увезли на скорой. Последнее слово обвиняемого суд заслушает 29 ноября.

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