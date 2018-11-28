В Ярославском районе погиб водитель слетевшей в кювет машины
Происшествие случилось вечером 27 ноября
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В Ярославской области в аварии погиб водитель. По данным регионального ГИБДД, происшествие случилась 27 ноября в 17 часов 25 минут на третьем километре дороги Ярославль-Сабельницы. Мужчина за рулем машины «Ниссан Кондор», видимо, не справился с управлением и улетел в кювет.
В связи с этой трагедией в Госавтоинспекции еще раз напомнили ярославцам о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения.
Напомним, утром 28 ноября на трассе М8 на выезде из Ярославля столкнулись «Газель» и легковушка. Грузовик опрокинулся и задел женщину-пешехода.