2018-11-28T11:57:50+03:00
Происшествия

В Ярославле на ходу задымилась маршрутка

У нее сгорели тормоза
Александр Клещев
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Сегодня, 28 ноября, в Ярославле на ходу задымилась маршрутка №93Г с пассажирами. Это случилось в Брагино, у ТЦ «Рио» на Тутаевском шоссе.

- Пожарные на месте, - пишут очевидцы в группе «Первый ярославский автопортал» в социальной сети Вконтакте.

Известно, что возгорания не было. У ПАЗа стерлись тормозные колодки. Почему на маршрут выпустили неисправный транспорт - неизвестно. Напомним, у НПЗ в Ярославле сегодня же перевернувшаяся «Газель» сбила женщину, которая шла домой со смены.

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