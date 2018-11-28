В Ярославле опрокинувшаяся «Газель» снесла женщину-пешехода
Пострадавшая собиралась переходить дорогу по переходу
Фото: "Подслушано в Ярославле"/vk.com.
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В Ярославле в районе НПЗ произошла серьезная авария. По информации, которую выложили в группе «Подслушано в Ярославле» в сети «ВКонтакте», ДПТ произошло около 7.50 в среду, 28 ноября. На дороге не разъехались «Газель» и легковушка. Причем, отлетевший от удара грузовик задел женщину-пешехода.
- Работница после смены готовилась переходить дорогу по зебре, в момент удара «Газели» о легковушку «Газель» занесло и перевернуло. И на скорости кузовом ударило женщину, стоящую на пешеходном переходе. Вызвали скорую, у женщины предположительно сломана рука и нога, - пишут в группе.
Информация о происшествии уточняется.