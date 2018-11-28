2018-11-28T09:36:58+03:00
Происшествия

В Заволжском районе сразу из нескольких машин похитили видеорегистраторы

Полиция Ярославля задержала подозреваемого
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
В Ярославле поймали похитителя видеорегистраторов.В Ярославле поймали похитителя видеорегистраторов.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Полиция Ярославля задержала подозреваемого в массовом хищении видеорегистраторов из машин. С жалобой на кражи к правоохранителям обратились владельцы нескольких автомобилей из Заволжского района. Некоторое время назад из их припаркованного у дома транспорта вытащили видеорегистраторы.

- Во всех случаях злоумышленником выбивались стекла автомобилей и похищались дорогие видеорегистраторы стоимостью более 10 тыс. рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Задержанным за преступления оказался ранее судимый 45-летний местный житель. На него завели уголовное дело по статье «Кража». В содеянном он признался, рассказал, что похищенное продавал. Сейчас устанавливается причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

В полиции предупредили ярославцев: чтобы не стать жертвой автоворов, не нужно оставлять в автомобиле сумки, документы, аппаратуру, другие ценные вещи, не оставляйте открытыми окна или двери, включать сигнализацию, даже если вы выходите из машины ненадолго.

Напомним, в Ярославле поймали двух предпринимателей и сисадмина, которые стали кибермошенниками.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле опрокинувшаяся «Газель» снесла женщину-пешехода
Два предпринимателя и сисадмин из Ярославля стали виртуальными мошенниками
В Ярославле мать ударила ножом собственного сына
«Буревестник» воспарил над «Спартаком»
Спустя месяцы: в Ярославле заработали первые замененные лифты
В подъезде жилого дома в Ярославле обнаружили гранату
В Ярославле собираются подсвечивать переходы и ремонтировать дороги новым асфальтом
В Ярославской области рыбак провалился под лёд и утонул
В центре Рыбинска двое парней избили и обокрали прохожего
В новогоднюю ночь ярославцев будет охранять тысяча полицейских
Под Ярославлем случился пожар: погибло трое маленьких детей
В Ярославле спасатели вытащили из Которосли собаку, провалившуюся под лед
В Рыбинске пенсионер ударил свою жену ножом
Ярославский ходок до чужих жен лишился дорогого телефона