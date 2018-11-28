В Заволжском районе сразу из нескольких машин похитили видеорегистраторы

СЕГОДНЯ 09:36 2018-11-28T09:36:58+03:00

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Полиция Ярославля задержала подозреваемого в массовом хищении видеорегистраторов из машин. С жалобой на кражи к правоохранителям обратились владельцы нескольких автомобилей из Заволжского района. Некоторое время назад из их припаркованного у дома транспорта вытащили видеорегистраторы.

- Во всех случаях злоумышленником выбивались стекла автомобилей и похищались дорогие видеорегистраторы стоимостью более 10 тыс. рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Задержанным за преступления оказался ранее судимый 45-летний местный житель. На него завели уголовное дело по статье «Кража». В содеянном он признался, рассказал, что похищенное продавал. Сейчас устанавливается причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

В полиции предупредили ярославцев: чтобы не стать жертвой автоворов, не нужно оставлять в автомобиле сумки, документы, аппаратуру, другие ценные вещи, не оставляйте открытыми окна или двери, включать сигнализацию, даже если вы выходите из машины ненадолго.

Напомним, в Ярославле поймали двух предпринимателей и сисадмина, которые стали кибермошенниками.