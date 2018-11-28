В Ярославле мать ударила ножом собственного сына

СЕГОДНЯ 07:10 2018-11-28T07:10:54+03:00

В Ярославле мать накинулась на сына с ножом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Настоящая семейная драма разыгралась некоторое время назад в Заволжском районе Ярославля. Здесь 58-летняя мать воткнула нож в спину собственного сына.

- Дома у женщины внезапно возник конфликт с 27-летним сыном на почве злоупотребления последним алкоголя. Она взяла со стола кухонный нож и нанесла удар в область задней поверхности грудной клетки молодого человека. В результате полученного ранения здоровью сына злоумышленницы был причинен тяжкий вред, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Суд признал женщину виновной по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия». В качестве наказания ей назначено 3 года лишения свободы условно.