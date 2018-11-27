«Буревестник» воспарил над «Спартаком»

27 Нояб. 23:04 2018-11-27T23:04:11+03:00

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Четыре поражения «Бури» подряд не настраивали болельщиков, заполнивших трибуны «Вознесенского» на радужные ожидания. Однако двое новичков американец Гевин и литовец с российским корнями Бутйаковс, дебютировавшие за Ярославль, в корне изменили игру команды.

Гевин вообще удивил, отыграв не так много, но умело разгрузил нагрузку на нашей задней линии. Это развязало руки Кашину и Агееву и позволили им до сирены настолько цепко сдерживать попытки спартаковцев атаковать из-за дуги, что в решающие минуты последней четверти, когда «Буре» пришлось догонять, «трехи» у гостей не достигали цели. Мало того. Все мячи с неточных бросков по кольцу «Бури» чаще всего становились добычей Бутйаковса. Ему с его опытом выступлений в лиге ВТБ удалось в этом матче показать редкий для Ярославля «дабл-дабл», набрав 24 очка при 14 подборах. Понятно, что он с такой результативностью стал лучшим игроком матча.

Но все же надо отметить главное. «Буря» показала такую поистине хищную защиту против команды из лидеров лиги, что в последней четверти просто склевала «Спартак», которому за 10 минут удалось набрать всего три очка. Такого даже не припоминается, а это добавляет оптимизма на будущие матчи команды Михаила Терехова.

«Буревестник» - МБК «Спартак» (Санкт-Петербург) - 67 : 66 (29:16, 9:24, 15:23, 14:3).