Спустя месяцы: в Ярославле заработали первые замененные лифты
В Ярославле заработали первые лифты, которые были заменены по программе капитального ремонта. Ходить пешком по этажам больше не надо жителям доме №33 по улице Серго Орджоникидзе. В правительстве региона сообщили, что у Ростехнадзора, который проверил оборудование, были самые минимальные и они не связаны с безопасностью эксплуатации.
– Мы как обслуживающая организация тоже довольны капитальным ремонтом, он выполнен на достойном уровне, – отметил главный инженер АО «Ярославльлифт» Сергей Другаков.
Сейчас в области идет замена 168 лифтовых кабин, 126 из которых находятся в Ярославле, 42 - в Рыбинске, Переславле, Тутаеве. Сдано в эксплуатацию 13 лифтов, 17 ждут комиссий Ростехнадзора. Еще на 32 работы завершены, готовится пакет документов для приемной комиссии.
Напомним, сроки сдачи лифтов в эксплуатацию в Ярославле сильно затянулись.