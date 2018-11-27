Спустя месяцы: в Ярославле заработали первые замененные лифты

27 Нояб. 21:51 2018-11-27T21:51:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославле заработали первые лифты, которые были заменены по программе капитального ремонта. Ходить пешком по этажам больше не надо жителям доме №33 по улице Серго Орджоникидзе. В правительстве региона сообщили, что у Ростехнадзора, который проверил оборудование, были самые минимальные и они не связаны с безопасностью эксплуатации.

– Мы как обслуживающая организация тоже довольны капитальным ремонтом, он выполнен на достойном уровне, – отметил главный инженер АО «Ярославльлифт» Сергей Другаков.

Сейчас в области идет замена 168 лифтовых кабин, 126 из которых находятся в Ярославле, 42 - в Рыбинске, Переславле, Тутаеве. Сдано в эксплуатацию 13 лифтов, 17 ждут комиссий Ростехнадзора. Еще на 32 работы завершены, готовится пакет документов для приемной комиссии.

Напомним, сроки сдачи лифтов в эксплуатацию в Ярославле сильно затянулись.