2018-11-27T19:28:35+03:00
Общество

В Ярославле собираются подсвечивать переходы и ремонтировать дороги новым асфальтом

В мэрии обсудили перспективы программы «Безопасные и качественные дороги» на 2019 год
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Дороги в Ярославле хотят ремонтировать более износоустойчивым асфальтом.Дороги в Ярославле хотят ремонтировать более износоустойчивым асфальтом.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В 2019 году власти Ярославля намерены внедрить несколько дорожных новинок в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Об этом на совещании в мэрии, посвященном реализации проекта, рассказал заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Михаил Кузнецов.

– Планируем новые светофоры сделать со светодиодными консолями, которые ярче и заметнее. На Республиканской улице и на проспекте Дзержинского хотим в качестве эксперимента подсветить пешеходные переходы, чтобы сделать их более безопасными. Также рассматриваем возможность использования новых, более износоустойчивых марок асфальта, - пояснил он.

На заседании было озвучено, что, по предварительным данным, в программу в 2019 году попадут девять улиц протяженностью 18,7 километров. Шесть будут отремонтированы, на трех построят новые участки дорог. Но точный список будет известен позже, после уточнения цифр финансирования. Кроме того, в городе запланирована установки восьми новых светофоров на особо аварийных местах.

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