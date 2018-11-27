В Ярославской области рыбак провалился под лёд и утонул
Тело погибшего обнаружили в Некрасовском районе
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В Некрасовском районе Ярославской области 25 октября в реке Солонице обнаружили тело мужчины. Труп из воды достали сотрудники МЧС. Признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено.
- На рыбалке 57-летний мужчина провалился под лед и утонул, - сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Ярославской области. - Тело направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти.
По факту произошедшего проводится проверка, выясняются все детали трагедии.