В центре Рыбинска двое парней избили и обокрали прохожего

СЕГОДНЯ 17:36 2018-11-27T18:20:40+03:00

Преступники нанесли ущерб в 40 тысяч рублей

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В полицию Рыбинска обратился мужчина, которого избили и обокрали прямо в центре города. Ночью на улице Кирова на пострадавшего напали двое парней. Преступники забрали у мужчины телефон, документы и банковские карты.

- В ходе розыска полицейскими установлены подозреваемые, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Ими оказались 19-летний и 20-летний местные жители жители.

Сумма нанесённого ущерба составила около 39 тысяч рублей. По факту разбоя заведено уголовное дело, расследование продолжается.