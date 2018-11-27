2018-11-27T16:27:47+03:00
Общество

В новогоднюю ночь ярославцев будет охранять тысяча полицейских

Об этом сообщают в правительстве области
Александр Клещев
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В новогоднюю ночь в Ярославле будет работать около тысячи полицейских, сообщают в правительстве области.

– Наша задача – провести праздники без происшествий и нарушений, – подчеркнул заместитель губернатора Андрей Шабалин.

По словам директора областного департамента культуры Марины Васильевой, на Советской площади в ночь на 1 января ожидают около десяти тысяч гостей. Напомним, в Ярославле к Новому году поставят 34 световых инсталляций. Кроме этого, повесят по всему городу гирлянды. Успеть с украшением хотят до 10 декабря.

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