В Ярославле спасатели вытащили из Которосли собаку, провалившуюся под лед

СЕГОДНЯ 13:38 2018-11-27T13:41:27+03:00

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Спасатели Центра гражданской защиты вытащили из Которосли собаку, которая провалилась под лед.

- Хозяин с собакой - помесью ротвейлера и немецкой овчарки - гуляли в поселке Творогово, - рассказали в пресс-службе ЦГЗ. - В итоге Умка выбежала на реку. Выбраться сама не смогла - тонкий лед постоянно обламывался.

Сначала мужчина звал свою собаку с берега. После вызвал спасателей. Сотрудник ЦГЗ в гидрокостюме подполз к собаке, но лед не выдержал и его. Затем он выбрался и подошел к Умке с другой стороны - но перепуганная собака укусила спасателя. Ей протягивали большую ветку, но у нее не было сил ухватиться за нее. Спасатель все же смог ухватить ее за лапу - и их вдвоем вытащили на берег с помощью веревки.