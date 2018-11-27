2018-11-27T12:02:45+03:00
Происшествия

В Рыбинске пенсионер ударил свою жену ножом

А затем ранил сам себя
Александр Клещев
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В одну из городских больниц Рыбинска попала 72-летняя пенсионерка с ножевыми ранениями. Полицейским она сказала, что на нее во время ссоры напал муж. Женщина убежала из квартиры и попросила помощи у соседей.

- Прибыв на место происшествия, оперативники обнаружили, что у мужчины тоже имеется ножевое ранение, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области. - Установлено, что подозреваемый нанес его себе сам, но впоследствии дал признательные показания.

На мужчину завели уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью.

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