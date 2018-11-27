Ярославский ходок до чужих жен лишился дорогого телефона
21-летний ярославец обратился в полицию Дзержинского района с заявлением о краже дорогого сотового телефона. Казалось бы, ничего удивительного – Брагино… Но в этот раз история имеет скорее любовный, чем криминальный характер.
В тот день парень пришел в гости к 19-летней знакомой. Ребята проводили время, как вдруг домой вернулся муж молодой девушки. Гостю пришлось незаметно ретироваться, только вот впопыхах он забыл свой мобильник. А когда через какое-то время он попросил подругу вернуть средство связи, она заявила, что ни о чем не знает.
Долго не думая, парень обратился в полицию. Теперь, мало того, что обманутый муж узнает о гостеприимстве своей супруги, на девушку завели уголовное дело по статье «Кража». Полицейским она призналась, что телефон продала.