Ярославский ходок до чужих жен лишился дорогого телефона

СЕГОДНЯ 11:14 2018-11-27T11:14:25+03:00

Гостеприимная и замужняя девушка продала мобильный знакомого, когда тот убежал от ее мужа

Изменить размер текста: A A

21-летний ярославец обратился в полицию Дзержинского района с заявлением о краже дорогого сотового телефона. Казалось бы, ничего удивительного – Брагино… Но в этот раз история имеет скорее любовный, чем криминальный характер.

В тот день парень пришел в гости к 19-летней знакомой. Ребята проводили время, как вдруг домой вернулся муж молодой девушки. Гостю пришлось незаметно ретироваться, только вот впопыхах он забыл свой мобильник. А когда через какое-то время он попросил подругу вернуть средство связи, она заявила, что ни о чем не знает.

Долго не думая, парень обратился в полицию. Теперь, мало того, что обманутый муж узнает о гостеприимстве своей супруги, на девушку завели уголовное дело по статье «Кража». Полицейским она призналась, что телефон продала.