2018-11-27T09:51:16+03:00
Общество

Один из корпусов школы №7 в Ярославле закроют из-за протекающей крыши

Об этом сообщают в мэрии города.
Александр Клещев
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Один из корпусов школы №7 в Ярославле закроют из-за протекающей крыши.Один из корпусов школы №7 в Ярославле закроют из-за протекающей крыши.Фото: Мэрия Ярославля
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Корпус «А» школы №7 в Ярославле закроют из-за протекающей крыши, сообщают в мэрии города. В прошлом году ни один подрядчик не взялся за ремонт из-за статуса здания - оно является объектом культурного наследия. Поэтому работать здесь может только организация со специальной лицензией.

- Во время дождей протекают потолки в кабинетах и подсобных помещениях, - сказал директор центра обеспечения функционирования образовательных учреждений Вячеслав Васильев. - Зимой в случае снегопадов ситуация может стать критической. Комиссия, с целях обеспечения безопасности, рекомендовала перенести занятия во второе здание школы.

Закрытый корпус построили в конце 19 века. Износ здания за это время - около 50%. Ремонт крыши здесь запланировали на 2019 год.

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