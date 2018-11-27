2018-11-27T09:40:23+03:00
Происшествия

Ярославец украл у женщины кошелек на заправке

Об этом сообщают в УМВД по Ярославской области
Александр Клещев
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В полицию обратилась жительница Ярославля - у нее пропал кошелек на заправке. В нем было около 20 тысяч рублей. Оказалось, что его украли. Вора нашли по записям камер видеонаблюдения.

- Полицейские задержали 43-летнего мужчину, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области. - . Подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что заметил как потерпевшая, выходя из машины, уронила кошелек. Когда женщина ушла, мужчина завладел денежными средствами, а портмоне выкинул в мусорный бак.

В итоге на ярославца завели уголовное дело за кражу. Все деньги, которые он забрал из кошелька, вернули женщине.

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