В Ярославле будут ходить два «грамотных» троллейбуса
В Ярославле будут ходить два «грамотных» троллейбуса, сообщают в мэрии города. Они будут работать на маршруте №1. Бортовые номера - 53 и 70.
- В салонах троллейбусов размещены тематические листовки, а голос автоинформатора во время движения рассказывает о правилах русского языка, - рассказали в пресс-службе городской администрации.
Акцию придумали студенты филфака ЯГПУ. По словам доктора филологических наук Ларисы Уховой, студенты должны были отобрать слова, при написании и произношении которых чаще всего люди совершают ошибки, и подать материал в лёгкой развлекательной форме. Акция продлится до конца года. Задействуют и другие маршруты.