СЕГОДНЯ 09:35 2018-11-27T09:35:50+03:00

Об этом сообщают в мэрии города

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В Ярославле будут ходить два «грамотных» троллейбуса, сообщают в мэрии города. Они будут работать на маршруте №1. Бортовые номера - 53 и 70.

- В салонах троллейбусов размещены тематические листовки, а голос автоинформатора во время движения рассказывает о правилах русского языка, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Акцию придумали студенты филфака ЯГПУ. По словам доктора филологических наук Ларисы Уховой, студенты должны были отобрать слова, при написании и произношении которых чаще всего люди совершают ошибки, и подать материал в лёгкой развлекательной форме. Акция продлится до конца года. Задействуют и другие маршруты.