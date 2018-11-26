У одной из школ в Заволжском районе Ярославля эксгибиционист пугает детей

СЕГОДНЯ 20:10 2018-11-26T20:10:42+03:00

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У школы №48 в Заволжском районе Ярославля мужчина пугает младших школьников.

Инцидент обсуждают родители учеников. Эксгибиционист в черной одежде подманивал к себе детей и демонстрировал гениталии. Его уже несколько раз видели около школы. Родители обратились в полицию. Известно, что сотрудники правоохранительных органов пообщались с детьми. Сейчас они ищут мужчину.

Напомним, таможенники задержали ярославца, который заказал наркотики из Германии. За амфетамин в коробке из-под DVD-диска ему грозит 20 лет колонии.