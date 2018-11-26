Ярославль потерял позиции в российском рейтинге качества жизни

СЕГОДНЯ 19:22 2018-11-26T19:22:00+03:00

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Ярославль попал в середину российского рейтинга по качеству жизни. Исследование на эту тему провел Финансовый университет при правительстве РФ. Представители вуза проводили опросы среди жителей крупных и средних городов, которые давали оценку различных сфер жизни по итогам 2018 года. Респонденты оценивали по шкале от 0 до 100 баллов качество медицинского обслуживания, дорог, ЖКХ и другие критерии, от которых зависит комфортность проживания в том или ином городе.

Оценка, которую по совокупности всех отзывов, получил Ярославль, составила 45 баллов. Для сравнения, самый плохой результат оказался у Астрахани – всего 30 баллов, самый хороший - у Тюмени – 73 балла.

По стобалльной шкале качество медицинского обслуживания ярославцы оценили в 52 балла, состоянии дорожного хозяйства – в 44 балла, развитие культуры и образования – в 61 балл, ЖКХ и объем жилищного строительства – в 35 баллов, работу городских властей – в 31 балл, удобство города для жизни, уровень дохода, готовность уехать из своего города в поисках лучшей жизни – в 45 баллов.

Кстати, в прошлом году ярославцы поставили своему городу больше баллов - 66. В этом году оценка снизилась по всем параметрам. Больше всего испортилось отношение к власти (снижение произошло на 20 баллов), намного хуже жители стали оценивать состояние ЖКХ и строительства (снижение на 13 баллов) и дорог (снижение на 10 баллов). Медицина и культура потеряли соответственно 4 и 7 баллов. Вероятно, все это привело к тому, что готовность уехать из Ярославля увеличилась почти вдвое. В прошлом году у этого показателя был 81 балл, а значит обстановка была более благоприятной.