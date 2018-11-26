2018-11-26T19:15:48+03:00
Общество

Разгромленные школьниками смотровые площадки на набережной в Рыбинске отремонтируют за миллион рублей

Их восстановят к июлю 2019 года
Александр Клещев
Поделиться:
Разгромленные школьниками смотровые площадки на набережной в Рыбинске отремонтируют за миллион рублей.Разгромленные школьниками смотровые площадки на набережной в Рыбинске отремонтируют за миллион рублей.Фото: Администрация Рыбинска
Изменить размер текста:

Ремонт смотровых площадок на Волжской набережной в Рыбинске обойдется бюджету в миллион рублей, сообщают в городской администрации. Напомним, в конце августа два школьника 12 и 14 лет оторвали здесь гранитную плитку.

- Сейчас в рамках совершенного противоправного нарушения ведется уголовное дело, по завершении которого будет предъявлена сумма материального ущерба, причиненного городскому бюджету, - подчеркнул заместитель главы города по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

В декабре новую плитку закупят, а облицуют ей площадки только к июлю 2019 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У одной из школ в Заволжском районе Ярославля эксгибиционист пугает детей
Ярославль потерял позиции в российском рейтинге качества жизни
В Ярославле задержали наркоторговца, заказавшего товар посылкой из Германии
В Ярославле ищут мошенницу, которая украла у пенсионерки 150 тысяч рублей
Вместо опасной детской площадки в Бутусовском парке появится замок
Водителя, врезавшегося в людей на переходе в Ярославле, отпустили под подписку о невыезде
Под Тутаевом у мужчины украли рога
«ПроеКТОриЯ» в Ярославле: из-за форума на 4 дня перекроют улицы
В ДТП под Ростовом погиб 39-летний мужчина
Ярославский «паровоз» подпалил усы казахскому «барсу»
Иван Анюховский: наблюдатели в Переславле показывают высокую активность
Как чистятся пешеходные дорожки в Ярославле
«Голодные игры» по-рыбински: грабитель вынес из квартиры продукты на 800 рублей
Три человека пострадали в серьезном ДТП в Ярославской области
На дополнительных выборах в Переславле-Залесском работают независимые наблюдатели