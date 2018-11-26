СЕГОДНЯ 19:15 2018-11-26T19:15:48+03:00

Разгромленные школьниками смотровые площадки на набережной в Рыбинске отремонтируют за миллион рублей. Фото: Администрация Рыбинска

Их восстановят к июлю 2019 года

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Ремонт смотровых площадок на Волжской набережной в Рыбинске обойдется бюджету в миллион рублей, сообщают в городской администрации. Напомним, в конце августа два школьника 12 и 14 лет оторвали здесь гранитную плитку.

- Сейчас в рамках совершенного противоправного нарушения ведется уголовное дело, по завершении которого будет предъявлена сумма материального ущерба, причиненного городскому бюджету, - подчеркнул заместитель главы города по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

В декабре новую плитку закупят, а облицуют ей площадки только к июлю 2019 года.