Разгромленные школьниками смотровые площадки на набережной в Рыбинске отремонтируют за миллион рублей
Их восстановят к июлю 2019 года
Разгромленные школьниками смотровые площадки на набережной в Рыбинске отремонтируют за миллион рублей.Фото: Администрация Рыбинска
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Ремонт смотровых площадок на Волжской набережной в Рыбинске обойдется бюджету в миллион рублей, сообщают в городской администрации. Напомним, в конце августа два школьника 12 и 14 лет оторвали здесь гранитную плитку.
- Сейчас в рамках совершенного противоправного нарушения ведется уголовное дело, по завершении которого будет предъявлена сумма материального ущерба, причиненного городскому бюджету, - подчеркнул заместитель главы города по городскому хозяйству Алексей Рябченков.
В декабре новую плитку закупят, а облицуют ей площадки только к июлю 2019 года.