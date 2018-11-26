СЕГОДНЯ 19:06 2018-11-26T19:06:15+03:00

В Ярославле задержали наркоторговца, заказавшего товар посылкой из Германии. Фото: Таможенная служба в Ярославской области.

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В Ярославле полицейские совместно с сотрудниками таможни поймали местного наркоторговца. Мужчина заказывал амфетамин в европе, после чего распродавал его в Ярославле. Наркотик отправляли обычными почтовыми посылками.

-Молодой человек был задержан после получения посылки из Германии, - сообщили в пресс-службе Ярославской таможни. -Внутри посылки таможенники обнаружили бумажный конверт, в котором находилась пластиковая коробка от DVD диска, содержащая два запечатанных фольгированных пакета с порошкообразным веществом.

Экспертиза показала, что в одном из пакетов находилось 97 граммов амфетамина, а в другом полтора грамма кокаина. Наркоторговцу грозит от десяти до 20 лет заключения и штраф до миллиона рублей.