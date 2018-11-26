2018-11-26T14:38:10+03:00
Общество

Вместо опасной детской площадки в Бутусовском парке появится замок

Предыдущая была признана аварийной
Роман Рыжиков
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К установке игрового комплекса приступят уже завтраК установке игрового комплекса приступят уже завтраФото: Мэрия Ярославля
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В Бутусовском парке в Ярославле демонтировали детскую площадку, признанную аварийной. На ее месте скоро появится новый городок. Игровой комплекс в виде замка, новые качели и другие детские развлечения.

По словам заместителя мэра Ярославля по вопросам ЖКХ и благоустройства Михаила Кузнецова, уже завтра подрядчик приступит к установке.

Старый городок стоял в парке больше десяти лет. Сейчас место бывшей игровой зоны огородили забором. Новую площадку построят на деньги столицы, выделенные области и городу в рамках соглашения с ее правительством.

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