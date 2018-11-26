2018-11-26T13:35:50+03:00
Происшествия

Под Тутаевом у мужчины украли рога

Утрату пострадавший оценил в две тысячи рублей
Роман Рыжиков
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Подозреваемых оказалось двоеПодозреваемых оказалось двоеФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В полицию Тутаева обратился мужчина, у которого украли рога. Кто-то сорвал замок у него на даче в деревне Руновское, залез в дом и стащил рога лося. Обезроженный оценил потерю в дву тысячи рублей.

Злоумышленников нашли. Ими оказались двое жителей Тутаевского района, уже знакомые полицейским. Теперь из-за безделушки на них снова завели уголовное дело по статье «Кража».

А в Рыбинске от рук злоумышленников пострадала 63-летняя женщина. Вор выбил дверь в ее комнате в коммунальной квартире и вынес продукты питания на 800 рублей.

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