Водителя, врезавшегося в людей на переходе в Ярославле, отпустили под подписку о невыезде
28-летнего водителя внедорожника, врезавшегося в людей на переходе в Ярославле, отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. Расследование уголовного продолжается.
Напомним, ДТП произошло в пятницу, 23 ноября, на Московском проспекте. Автомобиль «Тойота РАВ-4» на полной скорости пролетел под красный сигнал светофора и сбил людей, которые начали переходить дорогу по «зебре». После этого врезался в маршрутку. В итоге в больнице оказались четыре молодые девушки. Одну после осмотра отпустили на амбулаторное лечение. Остальные лежат в стационаре. У них зафиксированы переломы и травмы головы. Водителя задержали. Между тем, в сети появилась информация, что он объяснил свое поведение на дороге тем, что задремал за рулем после тяжелого трудового дня. Кстати, момент ДТП попал на уличную камеру видеонаблюдения.
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