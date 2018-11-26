В ДТП под Ростовом погиб 39-летний мужчина
Сегодня ночью, 26 ноября, на трассе Москва - Архангельск в Ростовском районе произошло смертельное ДТП с участием «Ниссана» и «Валдая». Водитель иномарки скончался на месте.
По предварительным данным, 39-летний мужчина на иномарке двигался в сторону столицы и «догнал» впереди идущий автомобиль под управлением 30-летнего водителя. При столкновении водитель иномарки получил несовместимые с жизнью травмы. На место ДТП выезжали спасатели и медики, однако, к несчастью, жизнь пострадавшего спасти не удалось.
На данный момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.
Напомним, в субботу, 24 ноября, в тройном ДТП в Ярославской области пострадали три человека