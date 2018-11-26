В ДТП под Ростовом погиб 39-летний мужчина

СЕГОДНЯ 11:38 2018-11-26T13:38:50+03:00

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Сегодня ночью, 26 ноября, на трассе Москва - Архангельск в Ростовском районе произошло смертельное ДТП с участием «Ниссана» и «Валдая». Водитель иномарки скончался на месте.

По предварительным данным, 39-летний мужчина на иномарке двигался в сторону столицы и «догнал» впереди идущий автомобиль под управлением 30-летнего водителя. При столкновении водитель иномарки получил несовместимые с жизнью травмы. На место ДТП выезжали спасатели и медики, однако, к несчастью, жизнь пострадавшего спасти не удалось.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

Напомним, в субботу, 24 ноября, в тройном ДТП в Ярославской области пострадали три человека