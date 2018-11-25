2018-11-25T21:00:22+03:00
Спорт

Ярославский «паровоз» подпалил усы казахскому «барсу»

«Локомотив» дома одержал волевую победу над «Барысом»
Виктор ПОЛЯК
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«Локомотив» - «Барыс» (Астана) – 5:3«Локомотив» - «Барыс» (Астана) – 5:3Фото: Андрей КОМИССАРОВ
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Команда Дмитрия Квартальнова на удивление как-то безучастно повела игру с «барсами» из Астаны, как будто заранее увереннае в своей победе. Эта безучастность плавно перешла вуспокоенность после счастливого рикошета шайбы, посланной Е.Авериным через «пятак» и от конька защитника оказавшейся в воротах.

Однако «барсы» на неудачу отреагировали добавлением скорости и усилением прессинга у ворот Коновалова. И во втором периоде их усилия дали эффект, причем, двойной. Было ясно, что вывести ярославцев из оцепенения может только «пинок» в виде пропущенного гола. Но «пинков» оказалось аж три! Пришлось Квартальнову брать тайм-аут и приводить подопечных в тонус. Сработало. Тут же прорыв Картаева в зону, Юртайкин добивает – 2:3. Ожили, значит. Ну, в третий период у разогнавшегося «паровоза» получился на славу. Жар в топке стал таким, что у «барсов», что называется, усы жгло. Сначала Красковский на «пятаке» подправляет шайбу от Каюмова в ворота. Через три минуты уже Алексеева выводят на рандеву в вратарем, и «Локомотив» уже впереди – 4:3. «Барсы» уже не справляются с атаками наших ребят. А эффектную точку в победе ставит Е.Аверин с хитрющей передачи от Ильенко.

«Локомотив» - «Барыс» (Астана) – 5:3 (1:0;1:3;3:0)

«Локомотив» - «Барыс» (Астана) – 5:3 Фото: Андрей КОМИССАРОВ

«Локомотив» - «Барыс» (Астана) – 5:3Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Фото: Андрей КОМИССАРОВ

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