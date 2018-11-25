Иван Анюховский: наблюдатели в Переславле показывают высокую активность

СЕГОДНЯ 18:00 2018-11-25T18:00:30+03:00

В Переславле проводят дополнительные выборы в городскую думу по второму многомандатному округу

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 15 ноября, в Переславле проводят дополнительные выборы в городскую думу по второму многомандатному округу. За процедурой продолжают следить члены мониторинговой группы.

Председатель Общественной палаты города, член мониторинговой группы Иван Анюховский отметил высокую активность наблюдателей:

- За мою биографию таких таких эмоций и такой конкуренции в Переславле не было. Надеюсь, разум победит и все пройдет достойно.

Анюховский также отметил, что обстановка на выборах нормальная, все в рамках правового поля