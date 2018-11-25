Иван Анюховский: наблюдатели в Переславле показывают высокую активность
В Переславле проводят дополнительные выборы в городскую думу по второму многомандатному округу
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Сегодня, 15 ноября, в Переславле проводят дополнительные выборы в городскую думу по второму многомандатному округу. За процедурой продолжают следить члены мониторинговой группы.
Председатель Общественной палаты города, член мониторинговой группы Иван Анюховский отметил высокую активность наблюдателей:
- За мою биографию таких таких эмоций и такой конкуренции в Переславле не было. Надеюсь, разум победит и все пройдет достойно.
Анюховский также отметил, что обстановка на выборах нормальная, все в рамках правового поля