2018-11-25T18:00:30+03:00
Политика

Иван Анюховский: наблюдатели в Переславле показывают высокую активность

В Переславле проводят дополнительные выборы в городскую думу по второму многомандатному округу
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Сегодня, 15 ноября, в Переславле проводят дополнительные выборы в городскую думу по второму многомандатному округу. За процедурой продолжают следить члены мониторинговой группы.

Председатель Общественной палаты города, член мониторинговой группы Иван Анюховский отметил высокую активность наблюдателей:

- За мою биографию таких таких эмоций и такой конкуренции в Переславле не было. Надеюсь, разум победит и все пройдет достойно.

Анюховский также отметил, что обстановка на выборах нормальная, все в рамках правового поля

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