Как чистятся пешеходные дорожки в Ярославле

СЕГОДНЯ 16:35 2018-11-25T16:35:45+03:00

В мэрии рассказали, что будут делать с гололедом и снегом

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Уборка пешеходных зон в Ярославле находится на особом контроле у коммунальщиков. Исполняющая обязанности директора МБУ «Горзеленхозстрой» Татьяна Кокурина рассказала, как будут убираться центральные скверы, парки и дорожки.

Чтобы не было скользко, покрытие обрабатывают противогололедным материалом – сертифицированным реагентом из комбинированной группы. Каждый день на уборку выходят примерно 80 человек, и у них есть весь необходимый инвентарь . А во время сильных снегопадов на улицу выйдет больше сотрудников.

Номер единой дежурной диспетчерской службы: 40-40-40. МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» : 40-46-90.