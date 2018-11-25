«Голодные игры» по-рыбински: грабитель вынес из квартиры продукты на 800 рублей
Чтобы проникнуть внутрь, мужчина вышиб дверь
Вор украл у пожилой женщины продуктыФото: Роман Рыжиков
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В Рыбинске от рук злоумышленников пострадала дверь и холодильник жительниц одной из коммунальных квартир. Пока 63-летней хозяйки не было дома, кто-то проник в ее комнату и украл продукты примерно на 800 рублей. Женщина написала заявление в полицию.
Голодного вора быстро нашли. Им оказался 37-летний местный житель, который пришел в коммуналку в гости к родственникам. Когда мужчина узнал, что в соседней комнате никого нет, он решил пойти на преступление.
Теперь на злоумышленника завели уголовное дело по статье «Кража». Кстати, уже не первое.