«Голодные игры» по-рыбински: грабитель вынес из квартиры продукты на 800 рублей

СЕГОДНЯ 13:24 2018-11-25T13:24:58+03:00

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В Рыбинске от рук злоумышленников пострадала дверь и холодильник жительниц одной из коммунальных квартир. Пока 63-летней хозяйки не было дома, кто-то проник в ее комнату и украл продукты примерно на 800 рублей. Женщина написала заявление в полицию.

Голодного вора быстро нашли. Им оказался 37-летний местный житель, который пришел в коммуналку в гости к родственникам. Когда мужчина узнал, что в соседней комнате никого нет, он решил пойти на преступление.

Теперь на злоумышленника завели уголовное дело по статье «Кража». Кстати, уже не первое.