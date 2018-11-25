2018-11-25T11:52:38+03:00
Происшествия

Три человека пострадали в серьезном ДТП в Ярославской области

На трассе в Гаврилов-Ямском районе столкнулись два ВАЗа и «Нива»
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Три машины столкнулись в Гаврилов-Ямском районе. Фото: УМВД России по Ярославской области.Три машины столкнулись в Гаврилов-Ямском районе. Фото: УМВД России по Ярославской области.
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Три человека пострадало в аварии в Ярославской области минувшим вечером. ДТП произошло 24 ноября около 18 часов на 76 километре дороги «Иваново-Гаврилов-Ям» в Гаврилов-Ямском районе. На трассе столкнулись «ВАЗ-21140» и «Нива Шевроле». После удара «Нива» въехала еще и в стоявший рядом «ВАЗ 211540».

В итоге травмы получили 32-летний водитель «ВАЗа-21140». 47-летний водитель «Нивы» и его пассажирка - 46-летняя женщина.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, скорой помощи. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Напомним, в пятницу, 22 ноября, жуткое ДТП произошло в Ярославле. Внедорожник въехал в людей, переходивших дорогу по переходу. Четыре девушки получили травмы.

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