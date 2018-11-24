Ярославцы рассказали, сколько денег им нужно для счастья

24 Нояб. 22:20 2018-11-24T22:20:32+03:00

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Ярославцам надо для счастья совсем немного денег - всего 133 тысячи рублей в месяц. По своим запросам, мы пропали на девятое с конца во всероссийском рейтинге.

Опрос жителей крупных городов страны проводили специалисты портала SuperJob. Всего было опрошено по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга и по 500 человек - из городов с населением более 500 тысяч человек. Самыми требовательными оказались жители столицы Приморья: для счастья им необходимо 208 тысяч рублей в месяц. На втором месте оказалась Москва с цифрой 207 тысяч рублей. На третьем - Ростов-на-Дону с 203 тысячами рублей. Самыми скромными оказались жители Оренбурга. Им для счастья нужно 116 тысяч.

Кстати, по данным портала, сумма, о которой мечтают ярославцы, примерно в 12 раз превышает минимальный размер оплаты труда, установленный в регионе на 1 ноября (11163 рубля).