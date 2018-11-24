2018-11-24T22:20:32+03:00
Общество

Ярославцы рассказали, сколько денег им нужно для счастья

И оказались одними из самых скромных в стране
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Для счастья ярославцам нужно 133 тысячи рублей ежемесячно.Для счастья ярославцам нужно 133 тысячи рублей ежемесячно.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Ярославцам надо для счастья совсем немного денег - всего 133 тысячи рублей в месяц. По своим запросам, мы пропали на девятое с конца во всероссийском рейтинге.

Опрос жителей крупных городов страны проводили специалисты портала SuperJob. Всего было опрошено по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга и по 500 человек - из городов с населением более 500 тысяч человек. Самыми требовательными оказались жители столицы Приморья: для счастья им необходимо 208 тысяч рублей в месяц. На втором месте оказалась Москва с цифрой 207 тысяч рублей. На третьем - Ростов-на-Дону с 203 тысячами рублей. Самыми скромными оказались жители Оренбурга. Им для счастья нужно 116 тысяч.

Кстати, по данным портала, сумма, о которой мечтают ярославцы, примерно в 12 раз превышает минимальный размер оплаты труда, установленный в регионе на 1 ноября (11163 рубля).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ярославич» потерял в Нижневартовске сначала Плужникова, потом очки
Неизвестный благотворитель перевел недостающие 300 тысяч на памятник бездомному псу в Ярославской области
В центре Ярославля снесли детскую площадку
Министерство культуры предписало убрать летнее кафе от Арсенальной башни в Ярославле
«Шинник» в Волгограде одержал волевую победу над «Ротором»
В библиотеках Ярославской области могут появиться «продленки» для школьников
Женщина из Рыбинска изрезала ножом колеса автомобиля бывшего мужа из неприязни к нему
Скандальный дебаркадер-ресторан уплыл из Ярославля
Момент, как внедорожник сбил людей на переходе в Ярославле, попал на камеру
Больного диабетом 14-летнего ярославца органы опеки изъяли из семьи
В Ярославской области «Мицубиси» оказался в кювете
В Ярославской области пьяный сын чуть не убил мать стеклянной банкой
Директор магазина в Переславле обокрала собственную кассу
Ярославца отправят в колонию строго режима за кражу ноутбука жены
В полиции назвали число жертв в жутком ДТП на Московском проспекте в Ярославле
Участвовать в выборах мэра Ярославля захотели десять кандидатов
На Московском проспекте в Ярославле джип влетел в маршрутку: работает медицина катастроф
Новый дебаркадер-ресторан в Ярославле возмутил даже блогера Варламова
«Волшебный троллейбус» будет ходить с 24 декабря: где купить билеты